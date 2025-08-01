Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksalsentscheidungen

BetaStaffel 3Folge 27
Folge 27: Schicksalsentscheidungen

45 Min.

Bei Sam und Emma steht zum ersten Mal eine Schafschur ins Haus. Die Truppe von Scherern, die Sam angeheuert hat, ist für ihre Faulheit berüchtigt. Hinzu kommt, dass Sam ständig in ärztlichem Einsatz ist. Mit Maggies Hilfe bringt Emma die Scherer auf Trab. Kate will für immer weggehen. Geoffrey findet nicht die richtigen Worte, um sie zu halten. Dann erfährt sie von Chris' Tumor. Kate bleibt bis zu deren Rückkehr.

Beta
