Die fliegenden Ärzte
Folge 27: Schicksalsentscheidungen
45 Min.
Bei Sam und Emma steht zum ersten Mal eine Schafschur ins Haus. Die Truppe von Scherern, die Sam angeheuert hat, ist für ihre Faulheit berüchtigt. Hinzu kommt, dass Sam ständig in ärztlichem Einsatz ist. Mit Maggies Hilfe bringt Emma die Scherer auf Trab. Kate will für immer weggehen. Geoffrey findet nicht die richtigen Worte, um sie zu halten. Dann erfährt sie von Chris' Tumor. Kate bleibt bis zu deren Rückkehr.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH