Staffel 3Folge 28
Folge 28: Das Mädchen vom Himmel

46 Min.

Der schwerkranke Gary Arnold und seine Tochter Su kommen nach Coopers Crossing. Geoffrey diagnostiziert Typhus. Daraufhin meiden alle im Ort auch die asiatisch aussehende Tochter, um sich nicht anzustecken. Nur Marty kümmert sich um das schüchterne Mädchen. Schließlich vertraut sie sich Marty an. Sie kam von Vietnam nach Thailand in ein Flüchtlingslager. Von dort brachte sie ihr Vater illegal nach Australien.

