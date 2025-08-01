Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mick und Julia

BetaStaffel 3Folge 29
Folge 29: Mick und Julia

46 Min.

Glücklich, aber unverheiratet reisen Julia und Mick durchs Land. Sie sind auf der Flucht vor Julias Tochter, die ihre Mutter lieber im Altersheim sähe. Auf Anregung des immer noch sportlichen und unternehmungslustigen Mick hin veranstaltet Coopers Crossing einen 20-Kilometer-Lauf. Mick übersteht die Anstrengung augenscheinlich bestens, stirbt jedoch kurz darauf. Julia unternimmt einen Selbstmordversuch.

