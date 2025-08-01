Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Ein Kind ist geboren

BetaStaffel 3Folge 34
Ein Kind ist geboren

Ein Kind ist geborenJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 34: Ein Kind ist geboren

45 Min.Ab 12

Chris bekommt es ihrer ständigen Anfälle wegen mit der Angst. Sie entschließt sich zur Operation. Jack begleitet sie nach Sydney. Alice bekommt ihr Kind, weigert sich aber standhaft, den Vater zu nennen. Dafür benimmt sich ihr eigener Vater sehr seltsam. Er versteigt sich zu der Behauptung, das Kind sei der wiedergeborene Messias und von seiner Tochter in unbefleckter Empfängnis geboren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen