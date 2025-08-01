Die fliegenden Ärzte
Folge 36: Beziehungskisten
45 Min.Ab 6
Maggie bekommt Besuch von ihrer Freundin Josie. Diese will nach ihrer Scheidung das Anwesen der Familie verkaufen. Bei dem Treffen kommt die Idee auf, das Anwesen gemeinsam zu bewirtschaften. Luke Mitchell könnte Maggies Laden übernehmen. Paula zieht bei Kate ein. Prompt setzt sie das Gerücht in die Welt, Kate habe ein Verhältnis mit Geoffrey. Der entschließt sich zu einem Heiratsantrag.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH