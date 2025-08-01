Die fliegenden Ärzte
Folge 21: Selbsthilfe
45 Min.Ab 12
Geoffrey, Kate und David halten auf einem Aborigines-Stammestreffen eine Sprechstunde ab. Dougie und Emma begleiten sie. Geoff wird als erster Weißer von Anja, dem Ältesten, in geheimer Zeremonie in den Stamm aufgenommen. David fliegt mit einigen Patienten in Richtung Coopers Crossing, wird jedoch zurückgerufen, da Geoff inzwischen an einer Blinddarmentzündung erkrankt ist. Kate muss operieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH