BetaStaffel 4Folge 22
45 Min.Ab 6

Emmas 18-jährige Cousine Judy McKenzie bekommt ein Baby und setzt es vor Emmas Haustür aus. Sie fährt nach Coopers Crossing. Im Pub verliert sie das Bewusstsein und wird ins Krankenhaus gebracht. Bald beginnt die Suche nach Judys Baby. Da Emma in Coopers Crossing übernachtet, findet sie das Kind erst am nächsten Tag. Das Baby hat die Nacht überlebt. Brad kann Judy überzeugen, das Kind anzunehmen.

