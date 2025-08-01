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Die fliegenden Ärzte

Ein Unfall mit Folgen

Staffel 4Folge 23vom 01.08.2025
Ein Unfall mit Folgen

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Die fliegenden Ärzte

Folge 23: Ein Unfall mit Folgen

45 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 6

Lorraine Carter stirbt nach einem Unfall an den Folgen einer Kopfverletzung. Sie hat bestimmt, dass ihre Schwägerin Judith ihr Anwesen erben soll. Diese wurde vor fünf Jahren von ihrem Mann Brian wegen einer jüngeren Frau verlassen. Jetzt ist er zurückgekehrt und möchte mit Judith noch einmal von vorn anfangen. Da Judith Lorraines Testament nicht finden kann, droht Brian, ihr das Anwesen wegzunehmen.

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