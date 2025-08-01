Zum Inhalt springenBarrierefrei
BetaStaffel 4Folge 26
Folge 26: Mut zum Leben

45 Min.Ab 6

Mal Cregan ist ein vielversprechender junger Rugbyspieler und Held von Coopers Crossing. Nach einem Sieg seiner Mannschaft findet im Pub eine Feier statt. Danach verunglücken Vater und Sohn mit dem Auto und werden erst Stunden später gefunden. Kevin hat Kopfverletzungen erlitten und ist bewusstlos. Mals Unterschenkel ist zerschmettert. Er muss amputiert werden, wogegen sich der Junge heftig wehrt.

