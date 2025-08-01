Die fliegenden Ärzte
Folge 26: Mut zum Leben
45 Min.Ab 6
Mal Cregan ist ein vielversprechender junger Rugbyspieler und Held von Coopers Crossing. Nach einem Sieg seiner Mannschaft findet im Pub eine Feier statt. Danach verunglücken Vater und Sohn mit dem Auto und werden erst Stunden später gefunden. Kevin hat Kopfverletzungen erlitten und ist bewusstlos. Mals Unterschenkel ist zerschmettert. Er muss amputiert werden, wogegen sich der Junge heftig wehrt.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH