Die fliegenden Ärzte
Folge 29: Mißtrauen
46 Min.Ab 12
Sergeant O'Leary und sein Untergebener Chandler sind mit dem Gefangenen Evan Waters unterwegs. Beim Sprung aus dem Wagen verletzt sich Waters. Er behauptet, er sei herausgefallen. Dr. Chris Randall wird den Polizisten gegenüber misstrauisch. Bald darauf zeigt Waters sein wahres Gesicht: Er greift die Polizisten an. Der Wagen überschlägt sich. Waters versucht, den schwerverletzten O'Leary zu töten.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH