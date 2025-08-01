Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mißtrauen

BetaStaffel 4Folge 29
Folge 29: Mißtrauen

46 Min.Ab 12

Sergeant O'Leary und sein Untergebener Chandler sind mit dem Gefangenen Evan Waters unterwegs. Beim Sprung aus dem Wagen verletzt sich Waters. Er behauptet, er sei herausgefallen. Dr. Chris Randall wird den Polizisten gegenüber misstrauisch. Bald darauf zeigt Waters sein wahres Gesicht: Er greift die Polizisten an. Der Wagen überschlägt sich. Waters versucht, den schwerverletzten O'Leary zu töten.

Beta
