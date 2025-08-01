Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Leidensgenossen

BetaStaffel 4Folge 35
Folge 35: Leidensgenossen

45 Min.Ab 12

June Nicholas kommt mit ihrem asthmatischen Sohn Jason nicht zur Sprechstunde. Ihr Funkgerät ist offensichtlich defekt. Tom findet sie in ihrem Haus - krank. Er und Jason fahren zu Nachbar Haggerty. Sie haben einen Unfall, bei dem sich Tom eine Gehirnerschütterung zuzieht. Sie setzen ihren Weg querfeldein fort, verirren sich und müssen im Busch übernachten. Eine dramatische Suche beginnt.

