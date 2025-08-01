Die fliegenden Ärzte
Folge 27: David und Goliath
45 Min.
Ron Moore hat sich bei einem Unfall die Hand gebrochen. Während der Behandlung entdeckt David neben einer Narbe in Rons Brust einen Knoten. David hält das für ein bösartiges Krebsgeschwür. Nun ist aber Rons Arzt der angesehene Dr. Tim Miller - und der ist anderer Ansicht. Für ihn handelt es sich nur um eine unbedeutende Zyste. Miller reagiert auf Davids Einmischung äußerst empfindlich. Es kommt zu einem Eklat.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH