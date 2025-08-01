Die fliegenden Ärzte
Folge 28: Der letzte Jahrmarkt
45 Min.Ab 6
Waisenjunge Alex und seine Großmutter Ruth ziehen von einem Jahrmarkt zum anderen. Ruth betreibt ein Karussell. Beim Versuch, Eier zu "organisieren", wird Alex von einer Schlange gebissen. Annie liest ihn auf und bringt ihn ins Krankenhaus. Am nächsten Morgen fährt Annie mit Alex zu dem Lagerplatz. Die Großmutter ist verschwunden. Sie hat sich zum Sterben in eine alte Geisterstadt zurückgezogen.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH