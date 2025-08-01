Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

David will gehen

Staffel 5Folge 35
David will gehen

Die fliegenden Ärzte

Folge 35: David will gehen

45 Min.Ab 12

Der Farmer Charles Lowe ist gegen die Verbindung zwischen seiner Tochter Melissa und seinem Farmarbeiter Sam. Charles Lowe entlässt Sam. Um sich für das Verhalten Lowes zu rächen, legt Sam Feuer auf der Farm. Unterdessen stellt sich heraus, dass David die "Flying Doctors" verlassen will. Er gibt vor, die chirurgische Laufbahn einschlagen zu wollen. Tatsächlich empfindet er sein bisheriges Leben als unbefriedigend. Bei einem letzten Einsatz verunglückt er tödlich.

