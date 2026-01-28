Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Flugretter - Notruf in den Alpen

Die Flugretter - Notruf in den Alpen: Folge 10

ServusTVStaffel 1Folge 10vom 28.01.2026
Die Flugretter - Notruf in den Alpen: Folge 10

Die Flugretter - Notruf in den Alpen: Folge 10Jetzt kostenlos streamen

Die Flugretter - Notruf in den Alpen

Folge 10: Die Flugretter - Notruf in den Alpen: Folge 10

47 Min.Folge vom 28.01.2026

In dieser Folge sehen sich die Flugretter der Air Zermatt mit ihrem größten Widersacher konfrontiert: dem Wetter. Ein großer Lawinenabgang verlangt dem Rettungsteam physisch wie emotional alles ab. Ein Skitourengeher muss seit Tagen am Simplonpass biwakieren. Eine Rettungsaktion ist bei den stürmischen und lawinengefährlichen Bedingungen unmöglich. Bis ein Team aus erfahrenen Bergführern aufbricht, um nach dem Vermissten zu suchen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Flugretter - Notruf in den Alpen
ServusTV
Die Flugretter - Notruf in den Alpen

Die Flugretter - Notruf in den Alpen

Alle 1 Staffeln und Folgen