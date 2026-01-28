Die Flugretter - Notruf in den Alpen: Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Die Flugretter - Notruf in den Alpen
Folge 10: Die Flugretter - Notruf in den Alpen: Folge 10
47 Min.Folge vom 28.01.2026
In dieser Folge sehen sich die Flugretter der Air Zermatt mit ihrem größten Widersacher konfrontiert: dem Wetter. Ein großer Lawinenabgang verlangt dem Rettungsteam physisch wie emotional alles ab. Ein Skitourengeher muss seit Tagen am Simplonpass biwakieren. Eine Rettungsaktion ist bei den stürmischen und lawinengefährlichen Bedingungen unmöglich. Bis ein Team aus erfahrenen Bergführern aufbricht, um nach dem Vermissten zu suchen.
