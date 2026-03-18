Die Flugretter - Notruf in den Alpen: Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Die Flugretter - Notruf in den Alpen
Folge 5: Die Flugretter - Notruf in den Alpen: Folge 5
47 Min.Folge vom 18.03.2026
Zwei Bergsteiger setzen auf dem Weg zum Hohen Sonnblick einen Notruf ab. Eine aufwändige Rettungsaktion gemeinsam mit der Rauriser Bergrettung wird durch ein Gewitter und dichte Nebelfelder erschwert. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn Menschen in Not sind und jede Minute zählt: die Hubschrauber-Crews der österreichischen ARA-Flugrettung.
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Die Flugretter - Notruf in den Alpen
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