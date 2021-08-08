Die Fußchirurgen
Folge vom 08.08.2021: Folge 10
44 Min.Folge vom 08.08.2021Ab 16
Sebastian aus Pittsburgh, Pennsylvania, ist ein medizinisches Rätsel. Angeblich gibt es niemanden, der dieselbe Krankheit wie der 22-Jährige hat. Seine Füße sehen grauenvoll aus und sind von großen, sehr seltsamen Warzen überzogen, die von einem genetischen Defekt herrühren. Außerdem hat er permanent Schmerzen und fühlt sich, als würde er von einem Hornissennest ins nächste treten. Als er 12 wurde, begannen die Beschwerden, unter denen Sebastian als Jugendlicher besonders litt. Er will endlich sein Leben zurück und setzt nun alle Hoffnung in den Termin bei Fußchirurgin Dr. Ebonie Vincent.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
