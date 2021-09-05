Die Fußchirurgen
Folge vom 05.09.2021: Folge 15
44 Min.Folge vom 05.09.2021Ab 12
Auch an Weihnachten haben die Menschen Gesundheitsprobleme, und so packen Dr. Brad, Dr. Sarah und Dr. Ebonie die Christmas-Deko aus und schmücken ihre Praxen mit Mistelzweigen und viel Glitter. Dr. Ebonies Familie kommt zur jährlichen Untersuchung angereist und präsentiert der Expertin diesmal ein paar deformierte Zehen. Dr. Brads Patientin Amy leidet unter extrem schuppiger Haut an den Fußsohlen, die immer wieder aufreißen und ihr beim Gehen große Schmerzen bereiten. Und Dr. Haller hat es unter dem Tannenbaum mit einer besonders schlimmen Form von eingewachsenen Zehennägeln zu tun.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.