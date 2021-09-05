Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 15

TLC
Folge vom 05.09.2021: Folge 15

44 Min. Ab 12

Auch an Weihnachten haben die Menschen Gesundheitsprobleme, und so packen Dr. Brad, Dr. Sarah und Dr. Ebonie die Christmas-Deko aus und schmücken ihre Praxen mit Mistelzweigen und viel Glitter. Dr. Ebonies Familie kommt zur jährlichen Untersuchung angereist und präsentiert der Expertin diesmal ein paar deformierte Zehen. Dr. Brads Patientin Amy leidet unter extrem schuppiger Haut an den Fußsohlen, die immer wieder aufreißen und ihr beim Gehen große Schmerzen bereiten. Und Dr. Haller hat es unter dem Tannenbaum mit einer besonders schlimmen Form von eingewachsenen Zehennägeln zu tun.

