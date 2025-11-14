Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 14.11.2025
134 Min.Folge vom 14.11.2025

Die alljährliche Gala für LICHT INS DUNKEL lädt alle Menschen in Österreich ein, einen Abend lang mitzufeiern und zu spenden. Zahlreiche Prominente stellen sich in den Dienst der guten Sache und gemeinsam begehen sie einen festlichen Abend im großen Studio des ORF am Küniglberg. Superstars wie Maite Kelly, Nik P., DJ Ötzi, Anna-Sophie, Chris Steger oder Alexander Eder treten auf, am Spendentelefon nehmen viele Publikumslieblinge, wie z.B. Peter Klien oder Silvia Schneider die Anrufe der Zuseherinnen und Zuseher entgegen, es werden CEOs mit großen Schecks erwartet, Mitglieder der Bundesregierung erweisen den Helferinnen und Helfern ihre Referenz und die bereits traditionelle LICHT INS DUNKEL-Challenge, bei der Sportlerinnen und Sportler 12 Stunden lang möglichst viel Geld im Studio erradeln, findet ihr spannendes Finale im Rahmen der Sendung. Durch den Abend führen Eva Pölzl, Andreas Onea, Alexandra Mariza Wachter und Nico Langmann

ORF2
