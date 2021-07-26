Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 26.07.2021: Frischzellenkur
23 Min.Folge vom 26.07.2021
Dominik sucht nach eine Garten, bei dem er vorhandenes Material wiederverwenden kann, um daraus Neues zu gestalten. Fündig wird er bei Agnieszka, Slawek und ihren beiden Söhnen, die ihren Garten zwar gerne nutzen, der aber unbedingt ein Make-over nötig hat. Um die Gartenfläche optisch zu vergrößern, werden Zaun und Schuppen in hellen Farben gestrichen. Dazu kommen Beete mit Gräsern und kleinen Sträuchern. Neue Gartenmöbel und eine Segeltuchüberdachung zum Schutz vor Sonne und Regen runden die Umgestaltung ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.