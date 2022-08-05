Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 05.08.2022: Klein, aber fein
24 Min.Folge vom 05.08.2022
Landschaftsgärtner Dominik Strzelec ist wieder da. Der Design-Experte fürs Grüne hat auch bereits eine glückliche Kandidatin an der Angel, besser gesagt zwei. Denn Wohnungseigentümerin Malgosia lebt mit ihrer 24-jährigen Tochter Hania zusammen. Während die Frauen drei Tage Auszeit nehmen, schreiten Dominik und sein Team direkt zur Tat: Die Profis gestalten eine komplett sanierte Entspannungsoase mit Sitzgelegenheiten aus Holz, Liegewiese und Feuerstelle.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.