Winziger Garten für kleine FamilieJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 12.08.2022: Winziger Garten für kleine Familie
24 Min.Folge vom 12.08.2022
Waclaw und Agata haben das große Los gezogen und bekommen von Dominik und seinem Team eine Gartenrenovierung geschenkt! Die beiden haben einen kleinen, ungepflegten Garten unterhalb ihres Balkons und zwei kleine Jungs, die hier gerne toben und spielen. Wichtiges Kriterium ist deshalb die Sicherheit, gleichzeitig wünschen sich die Eltern schöne Pflanzen und eine Sitzecke. Dominik und sein Team planen eine Holztreppe, der Garten und Balkon verbindet, einen Loungebereich, einen neuen Zaun für mehr Privatsphäre und eine Kletterwand und Rutsche für die beiden Jungs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.