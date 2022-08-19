Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 19.08.2022: Siedlung ohne Spielplatz
23 Min.Folge vom 19.08.2022
Gartenprofi Dominik Strzelec hilft einem Paar, das gerade in seine neue Wohnung gezogen ist und den schattigen Garten verschönern möchte. Die beiden haben keinen grünen Daumen, aber wünschen sich eine kleine Oase für sich und ihre Kinder. Bei der Gestaltung ihres Gartens gibt es ein Problem: Es gibt noch nicht mal einen Rasen. Dominik hat drei Tage Zeit, um mit seinem Team einen schönen Garten mit Loungebereich, einem Spielplatz mit Schaukel und Kletterwand und schattenliebenden Pflanzen wie Farne, Efeu und Sträucher zu designen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.