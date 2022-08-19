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Die Garten-Retter: Polen

Siedlung ohne Spielplatz

HGTVFolge vom 19.08.2022
Siedlung ohne Spielplatz

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 19.08.2022: Siedlung ohne Spielplatz

23 Min.Folge vom 19.08.2022

Gartenprofi Dominik Strzelec hilft einem Paar, das gerade in seine neue Wohnung gezogen ist und den schattigen Garten verschönern möchte. Die beiden haben keinen grünen Daumen, aber wünschen sich eine kleine Oase für sich und ihre Kinder. Bei der Gestaltung ihres Gartens gibt es ein Problem: Es gibt noch nicht mal einen Rasen. Dominik hat drei Tage Zeit, um mit seinem Team einen schönen Garten mit Loungebereich, einem Spielplatz mit Schaukel und Kletterwand und schattenliebenden Pflanzen wie Farne, Efeu und Sträucher zu designen.

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