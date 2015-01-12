Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 12.01.2015: BMW Z1
44 Min.Folge vom 12.01.2015Ab 6
Mit dem Z1 erfand BMW Mitte der 80er Jahre den Roadster neu. Dank seiner leichten Karosserie aus thermoplastischen Kunststoffteilen beschleunigt der Flitzer in rund neun Sekunden von null auf hundert. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt 225 km/h. Mit seiner flachen Schnauze, der schrägen Windschutzscheibe und den versenkbaren Türen ist der Zweisitzer ein echter Hingucker. Auto-Profi Mike Brewer hat in den Niederlanden ein gebrauchtes Modell für 17 000 Euro ausfindig gemacht. Ein Spottpreis für einen Z1.
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
