Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 02.02.2015: Darracq Typ L
44 Min.Folge vom 02.02.2015Ab 6
Die Gebrauchtwagen-Profis feiern ihr 100. Auto mit einer Roadtour. Das Duo wagt sich im Darracq, Baujahr 1903, auf die legendäre Strecke von London nach Brighton. Der Oldtimer ist eines der berühmtesten Filmautos aller Zeiten und sorgte 1953 in dem Streifen „Die feurige Isabella“ für Furore. Eine Augenweide in Sachen Automobil. Doch was die Zuverlässigkeit anbelangt, war man damals noch nicht so weit wie heute. Deshalb nimmt Chefmechaniker Edd den Klassiker vor dem Trip gründlich unter die Lupe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.