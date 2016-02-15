Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 15.02.2016: Noble M12 GTO 2.5
44 Min.Folge vom 15.02.2016
Italienische Berge und ein Supersportwagen: In dieser Folge nimmt Gebrauchtwagen-Profi Mike Brewer in Südeuropa einen Noble M12 GTO unter die Lupe. Das Auto wurde im Jahr 2000 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Motor mit zwei Turboladern leistet 314 PS. Damit sprintet der Flitzer in weniger als vier Sekunden auf hundert und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 265 km/h. Von der ersten Generation wurden nur 100 Stück verkauft. Diese Exklusivität hat ihren Preis. Der Besitzer verlangt für sein Modell 33 300 Euro.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
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