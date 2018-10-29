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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Best of Staffel 14 (2)

DMAXFolge vom 29.10.2018
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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 29.10.2018: Best of Staffel 14 (2)

44 Min.Folge vom 29.10.2018Ab 6

Die Dellen des 69er Opel GT haben die Gebrauchtwagen-Profis mit einer Bolzenschweißpistole und einem Gleithammer ausgebügelt. Und um das Ölleck am Porsche 924 zu stopfen, musste Ant Anstead den ganzen Motor ausbauen. Aber der Aufwand hat sich am Ende gelohnt. Acht großartige Fahrzeuge, darunter Sportwagen, SUVs und ein Klassiker aus Großbritannien: In diesem Special blicken die Kfz-Experten noch einmal auf die coolsten Umbauten der vergangenen Monate zurück. Dabei beantworten die Autokenner Zuschauerfragen und Mike Brewer verrät sein Lieblingsmodell.

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