Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 07.10.2019: Best of Staffel 15 (2)
45 Min.Folge vom 07.10.2019Ab 6
Verhandlungsgenie Mike Brewer stöbert auf dem Gebrauchtwagenmarkt vielversprechende Schnäppchen auf. Chefmechaniker Ant Anstead bringt die betagten Modelle in der Werkstatt auf Vordermann und anschließend werden die Klassiker mit Profit weiterverkauft. In dieser Staffel hat das eingespielte Team so viele coole Autos auf Hochglanz poliert, dass für Ant kaum Zeit blieb, an seinem eigenen 65er Mustang Coupé mit C4-Getriebe zu schrauben. Das wird in diesem Special nachgeholt. Dabei blicken die Kfz-Experten noch einmal auf ihre spannendsten Projekte zurück.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.