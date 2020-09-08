Die Gemeinschaftspraxis
Folge 1: Hot pot I
23 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 6
Mit schlimmen Verbrennungen an den Händen kommt Foodtruck-Köchin Maria in die Gemeinschaftspraxis. Doch als das Team dort Erste Hilfe leistet, folgt der nächste Schock: Maria hustet plötzlich Blut! - Die schwangere Lena erwartet nach einer künstlichen Befruchtung Drillinge und hat starke Unterleibsschmerzen. Als dann jedoch ihr Urin blutrot ist, bekommt es die werdende Mutter mit der Angst zu tun. Schweben ihre Babys in Lebensgefahr?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1