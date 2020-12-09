Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Brust oder Keule

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 09.12.2020
Brust oder Keule

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 10: Brust oder Keule

23 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 6

Nach einem Elektroroller-Unfall will die 17-jährige Maribel schnell wieder in Topform kommen und übertreibt es mit ihrem Training. Als sie dann plötzlich zusammenbricht, tauchen ganz neue und unerklärliche Verletzungen an ihrer Brust auf. Doch statt sich helfen zu lassen, verweigert sie plötzlich die Behandlung.

