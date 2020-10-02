Sexuell übertragbare KränkungenJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 11: Sexuell übertragbare Kränkungen
24 Min.Folge vom 02.10.2020Ab 6
Eine junge Frau leidet unter starken Grippesymptomen - doch schnell steht ein anderer, übler Verdacht im Raum. Ihr Partner fürchtet das Schlimmste: Hat seine Freundin Syphilis? - Ein junger Mann vermutet, dass seine Partnerin lesbisch ist und ist schockiert, als er sie auf der Gemeinschaftspraxis-Toilette stöhnend mit Bildern halbnackter Frauen erwischt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1