Die Gemeinschaftspraxis
Folge 12: Hau(p)tsache gesund
23 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 6
Eine Kindergärtnerin kommt mit juckenden Quaddeln in die Praxis. Als ihre Ärzte der Patientin mitteilen, dass sie eine allergische Reaktion erlitten hat, reagiert die Erzieherin merkwürdig verschlossen. - Eine Braut kommt eine Stunde vor ihrer Hochzeit mit Fieber, Bauchschmerzen und Durchfall zum Arzt. Ihre Schwester glaubt, dass ihre Symptome psychisch bedingt sind, weil sie gar nicht heiraten will. Doch der Arzt hat eine andere Vermutung ...
Die Gemeinschaftspraxis
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1