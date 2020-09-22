Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ben der Stiller

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 22.09.2020
Folge 16: Ben der Stiller

23 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12

Nachdem Nina ihr Baby wegen einer Brustentzündung abstillen musste, übernimmt Papa Ben mittels eines "Brusternährungs-Sets" das Füttern. Doch plötzlich nimmt er eine Veränderung an seinem Körper wahr, die lebensbedrohlich sein kann. - Als Nicole von der Arbeit nach Hause kommt, muss sie mit anhören, wie ihre Tochter unter der Dusche zusammenbricht. Trotz starker Verletzungen im Intimbereich, weigert sich der Teenager ins Krankenhaus zu fahren.

