Die Gemeinschaftspraxis
Folge 16: Ben der Stiller
23 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12
Nachdem Nina ihr Baby wegen einer Brustentzündung abstillen musste, übernimmt Papa Ben mittels eines "Brusternährungs-Sets" das Füttern. Doch plötzlich nimmt er eine Veränderung an seinem Körper wahr, die lebensbedrohlich sein kann. - Als Nicole von der Arbeit nach Hause kommt, muss sie mit anhören, wie ihre Tochter unter der Dusche zusammenbricht. Trotz starker Verletzungen im Intimbereich, weigert sich der Teenager ins Krankenhaus zu fahren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1