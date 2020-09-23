Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17vom 23.09.2020
24 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 12

Ein 16-jähriges sportliches Mädchen hat extrem abgenommen und plötzlich starke Bauchschmerzen, einen erhöhten Puls und Blutdruck. Als sich dann noch ihr Urin dunkel verfärbt, haben die Ärzte einen schlimmen Verdacht. Schwebt die Schülerin in Lebensgefahr?

