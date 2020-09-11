Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Zu tief ins Glas geschaut

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 11.09.2020
Zu tief ins Glas geschaut

Zu tief ins Glas geschautJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 3: Zu tief ins Glas geschaut

23 Min.Folge vom 11.09.2020Ab 6

Eine Mutter glaubt, dass ihre 16-jährige Tochter einen Rückfall erlitten hat und wieder exzessiv trinkt. Das Mädchen streitet aber vehement ab, auch nur einen Tropfen angerührt zu haben. Warum hat sie dann aber Alkohol im Blut?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen