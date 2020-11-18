Faster pussycat! Kill! KillJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 4: Faster pussycat! Kill! Kill
23 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 6
Ein kleiner Junge hat urplötzlich extreme Angst vor seiner eigenen Katze. Ist Torben eifersüchtig auf die tierischen Bewohner der neuen Katzenpension seiner Mutter? Warum glaubt er sogar, dass die eigene Katze ihm etwas antun will? - Der 38-jährige Oliver leidet unter extremem Dauerhusten. Hat der Familienvater eine gefährliche Lungenkrankheit? Seine Ehefrau ist außer sich vor Sorge. Oder hängen die Leiden ihres Mannes mit seinem langjährigen Rauchen zusammen?
Die Gemeinschaftspraxis
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1