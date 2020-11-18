Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Faster pussycat! Kill! Kill

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 18.11.2020
Faster pussycat! Kill! Kill

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 4: Faster pussycat! Kill! Kill

23 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 6

Ein kleiner Junge hat urplötzlich extreme Angst vor seiner eigenen Katze. Ist Torben eifersüchtig auf die tierischen Bewohner der neuen Katzenpension seiner Mutter? Warum glaubt er sogar, dass die eigene Katze ihm etwas antun will? - Der 38-jährige Oliver leidet unter extremem Dauerhusten. Hat der Familienvater eine gefährliche Lungenkrankheit? Seine Ehefrau ist außer sich vor Sorge. Oder hängen die Leiden ihres Mannes mit seinem langjährigen Rauchen zusammen?

