Die Gemeinschaftspraxis
Folge 5: Der monatliche Höllenritt
23 Min.Ab 6
Eine Supermarktangestellte leidet unter schrecklichen Schulterschmerzen für die bislang kein Arzt eine Erklärung finden konnte. Im Job gilt sie bereits als Simulantin und fürchtet um ihre Anstellung. Doch nicht nur das: Sie fragt sich auch, ob ihre rätselhafte Erkrankung vielleicht gar lebensbedrohlich sein kann. Wird das Team der Gemeinschaftspraxis die Ursache für die unerträglichen Schmerzen finden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1