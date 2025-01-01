Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Das Leid der Frauen

SAT.1Staffel 1Folge 8
Das Leid der Frauen

Das Leid der FrauenJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 8: Das Leid der Frauen

23 Min.Ab 12

Ein Ehepaar mit einer achtjährigen Tochter sehnt sich nach einem zweiten Kind. Doch obwohl körperlich bei beiden alles in Ordnung scheint, versuchen sie seit über einem Jahr vergeblich, schwanger zu werden. Was steckt wirklich hinter dem unerfüllten Kinderwunsch? Und warum leidet die junge Frau seit einiger Zeit an Herzrasen, Stimmungsschwankungen und Schweißausbrüchen? Wird sich ihr Wunsch nach einem weiteren Kind jemals erfüllen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen