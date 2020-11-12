Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Voll Krank

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 12.11.2020
Voll Krank

Voll KrankJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 1: Voll Krank

24 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12

Neupatientin Sarah (17) vermutet bei sich selbst eine Wurmerkrankung, verschwindet dann aber unerwartet und mitten in der Behandlung aus der Gemeinschaftspraxis. Wovor flüchtet die junge Frau? - Antonius erleidet mitten in der Praxis einen Schwindelanfall und zieht sich eine blutige Verletzung zu. Für seine Freundin ein klarer Fall: "Boreout"! Ist er wirklich im Job dermaßen unterfordert oder plagt ihn etwas ganz anderes?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen