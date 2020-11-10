Die Gemeinschaftspraxis
Folge 4: Blau gefleckt
23 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 6
Eine Mutter macht sich große Sorgen um ihre 17-jährige Tochter, da diese am ganzen Körper blaue Flecken hat. Ist das Mädchen schwer krank? Oder wurde es gar geschlagen? Es kommt heraus, dass Mama Nicole selbst ein langgehütetes Geheimnis hat. Das Praxisteam setzt alles daran, ihr die Wahrheit zu entlocken und die Ursache für die Hämatome zu finden.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1