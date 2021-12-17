Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 17.12.2021
Folge 1: Der selbstbewusste Mann

23 Min.Folge vom 17.12.2021Ab 12

Life-Coach Carsten (43) veranstaltet in der Gemeinschaftspraxis ein verdecktes Flirttraining! Dabei kommt es fast zur Schlägerei. Doch als der Naturbursche plötzlich einen Schwächeanfall erleidet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Moritz (14) kratzt sich ständig im Schritt. Zeitgleich muss seine 19-jährige Nachbarin dringend zur Gynäkologin! Zufall oder haben die beiden etwas zu verbergen?

SAT.1
