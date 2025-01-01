Die Gemeinschaftspraxis
Folge 11: Dégù-Vu
23 Min.Ab 12
Annika bringt ihren Sohn Aaron (14) in die Praxis, der seit zwei Wochen merkwürdige Tics hat und sich komisch verhält. Hat er das Tourette-Syndrom? - Zweifach-Mama Lena kommt mit einer Schürfwunde direkt vom Traumurlaub in die Gemeinschaftspraxis. Doch was zunächst harmlos aussieht, wird ihre Familie auf eine harte Probe stellen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
