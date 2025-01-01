Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Dégù-Vu

SAT.1Staffel 3Folge 11
Dégù-Vu

Dégù-VuJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 11: Dégù-Vu

23 Min.Ab 12

Annika bringt ihren Sohn Aaron (14) in die Praxis, der seit zwei Wochen merkwürdige Tics hat und sich komisch verhält. Hat er das Tourette-Syndrom? - Zweifach-Mama Lena kommt mit einer Schürfwunde direkt vom Traumurlaub in die Gemeinschaftspraxis. Doch was zunächst harmlos aussieht, wird ihre Familie auf eine harte Probe stellen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen