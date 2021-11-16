Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 16vom 16.11.2021
Folge 16: Wann ist ein Mann ein Mann

23 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12

Bei einem Feuerwehreinsatz in der Praxis bricht plötzlich der Feuerwehrmann Gianni zusammen. Doch warum versucht er unter allen Umständen, seine Kollegin Alba von sich fernzuhalten? - Welches Leiden verbirgt sich hinter den starken Stimmungsschwankungen und der Gewichtszunahme eines 32-jährigen Maurers?

