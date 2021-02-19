Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Der Muckimann

SAT.1Staffel 3Folge 19vom 19.02.2021
Der Muckimann

Der MuckimannJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 19: Der Muckimann

24 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12

Eine junge Sportlerin und eine 52-jährige Bekannte des Physiotherapeuten haben dieselben heftigen Muskelschmerzen bis hin zur Bewegungsunfähigkeit! Zufall? Das Ärzte-Team begibt sich auf Spurensuche! - Ihr Herz schlägt für Mode, doch tut es dies vielleicht zu sehr? Mit Herzrasen und panischer Angst kommt eine junge Modedesignerin in die Gemeinschaftspraxis und hat sogar Sprachstörungen - Prüfungsangst oder eine neurologische Störung?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen