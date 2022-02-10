Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 10.02.2022
23 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Eine kleine unheimliche Gestalt schleicht durch die Gemeinschaftspraxis - als plötzlich der Strom ausfällt! Hinter der Maske steckt der achtjährige Finn. Was führt er im Schilde?

SAT.1
