Die Gemeinschaftspraxis
Folge 27: Im dunkeln
23 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12
Pina ist in Aufruhr, denn ihr neunjähriger Sohn ist verschwunden! Als Nils wieder auftaucht, steht die Vermutung im Raum, dass er Schlafwandler ist. Doch stimmt das wirklich oder steckt doch mehr hinter seinen Blessuren? - Das 17-jährige französische Au-Pair Celine wirkt zuletzt extrem abgeschlagen. Freundin Janine fürchtet, dass sie mit Baby Noah überfordert ist. Als Celine nach einer Verbrühung plötzlich ihr Gesicht nicht mehr spürt, ist klar: Irgendetwas stimmt hier nicht!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1