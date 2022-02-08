Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Giftiges Blau

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 08.02.2022
Giftiges Blau

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 3: Giftiges Blau

23 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 12

Die 37-jährige Kirsten ist besorgt. Seit zwei Wochen geht es ihrem Vater immer schlechter. Während die Erzieherin an Rheuma denkt, vermutet der 59-Jährige, dass er vergiftet wird - von seinem eigenen Vermieter! - Die 30-jährige Anna bringt ihren 20 Jahre älteren Mann unter falschem Vorwand in die Gemeinschaftspraxis. Der 49-Jährige wird immer muskulöser und bekommt überall Pickel, die er immer wieder aufkratzt. Ist er in der Midlife-Crisis oder steckt etwas anderes dahinter?

