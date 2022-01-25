Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 33vom 25.01.2022
23 Min.Folge vom 25.01.2022Ab 12

Einbruch in der Gemeinschaftspraxis? Ein verwirrter Schichtarbeiter wird morgens in der verwüsteten Praxis vorgefunden. Steckt tatsächlich ein vermeintlicher Tablettenmissbrauch dahinter oder kann der Patient sich wirklich an nichts erinnern?

