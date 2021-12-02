Die Gemeinschaftspraxis
Folge 35: Oh brother
23 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12
Als Carola (31) dabei erwischt wird, wie sie sich am Computer der Gemeinschaftspraxis zu schaffen macht, versucht sie zu fliehen und zieht sich eine tiefe Schnittverletzung zu, die behandelt werden muss. Welche Informationen wollte sie so dringend beschaffen? Und was haben alte Briefe ihrer Mutter damit zu tun? Ein Ausschlag in ihrer Bikinizone bringt Licht ins Dunkle ...
