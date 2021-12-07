Die Gemeinschaftspraxis
Folge 36: Oh baby baby
23 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12
Gesangslehrerin Rosalie (38) hat heftige Halsschmerzen und wünscht sich seit langem ein Baby. Doch die Ärzte haben einen schrecklichen Verdacht und der würde auch für ein ungeborenes Baby nichts Gutes verheißen.
